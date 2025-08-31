Kaza Seydikemer’de meydana geldi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya-Fethiye kara yolunda çarpıştılar

Adem Yaman yönetimindeki 48 JU 469 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 07 CAZ 419 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü olay yerinde öldü

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem Yaman’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından tır sürücüsünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.