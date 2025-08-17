Kaza Halk Plajı Yakınında Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, Engin D. (34) idaresindeki 03 AGN 206 plakalı otomobil, Burdur – Fethiye Yolu Halk Plajı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Cavit Suna’ya (84) çarptı.

29 ilde FETÖ operasyonu: 49 kişi yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 kişi yakalandı
İçeriği Görüntüle

A A 20250816 38849439 38849436 B U R D U R D A O T O M O B I L I N C A R P T I G I Y A Y A O L D U

Yaşlı Adam Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

A A 20250816 38849439 38849437 B U R D U R D A O T O M O B I L I N C A R P T I G I Y A Y A O L D U

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Engin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A A 20250816 38849439 38849438 B U R D U R D A O T O M O B I L I N C A R P T I G I Y A Y A O L D U

Cenaze Hastane Morguna Kaldırıldı

Hayatını kaybeden Cavit Suna’nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.