Kaza Halk Plajı Yakınında Meydana Geldi
Edinilen bilgilere göre, Engin D. (34) idaresindeki 03 AGN 206 plakalı otomobil, Burdur – Fethiye Yolu Halk Plajı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Cavit Suna’ya (84) çarptı.
Yaşlı Adam Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Gözaltına Alındı
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Engin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cenaze Hastane Morguna Kaldırıldı
Hayatını kaybeden Cavit Suna’nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.