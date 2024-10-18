Kahramanmaraş’ta yaşayan Mehmet Gök, geçtiğimiz günlerde otomobili ile seyahat ederken bir anda beklenmedik bir arıza ile karşı karşıya kaldı.

Aracını tamir ettirmek için oto sanayiye gelen Gök, aracını sanayi ustasına bıraktı.

Motor tamiri görmesi gereken otomobilin uzun bir süre tamircide kalacağını düşünen Gök, aracının 4 gün içerisinde teslim edilmesine ilk önce şaşırdı, daha sonra ise bu haberi atölye önünde davul ve zurna eşliğinde kutladı.

Arkadaşının da vesilesi ile davul zurna ile kutlama yapan Mehmet Gök, “Çok kafalarını ütüledik, ’Bir an önce arabayı bize yetiştir’ dedik. arkadaşımız davul ve zurnacı tutmuş, bize doğum günü sürprizi gibi bir şey yaptılar. Çok sevindik, mutlu olduk. Yeni bir çocuğum olmuş gibi oldu” dedi.

Sanayi ustası Mustafa Ağca ise, “Sevindik açıkçası, mutlu olduk. 2 gece çalıştık, aracımız sapasağlam bitti çok şükür. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Mehmet ağabey de güle güle binsin. Arkadaşımız da sağ olsun sözünü tutmuş davulla zurnayla.” ifadelerini kullandı.

Davul zurna ekibini tutan Akif Güney, “Biz şehir olarak zor günlerden geçiyoruz. Herkesin moralinin bozuk olduğu, stresin yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. O gün de sanayiye geldiğimde ustalarımızın çalışmalarını gördük, bu da bizim hoşumuza gitti. Araç çıktığında benim aklımda böyle bir şey gelişti. Kimse bunu bir şımarıklık gibi algılamasın. Biz sadece hem çalışanlara hem de Mehmet Bey’e moral olsun diye böyle bir şey yapmaya karar verdik ve yaptık” diye konuştu.