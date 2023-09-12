Kadir P. idaresindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari aracın dün gece Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişeleri yakınında yol kenarındaki kulübeye çarpması sonucu ölen güvenlik görevlisi Süleyman Özkalalı'nın (40) Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Özkalalı'nın cenazesi, daha sonra yakınlarına teslim edildi.

Evli ve 3 çocuk babası Özkalalı'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişeleri yakınında, Kadir P. idaresindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, dün yol çalışması nedeniyle nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye çarpmış, kulübedeki güvenlik görevlisi Özkalalı hayatını kaybetmiş, sürücüyle araçtaki 2 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.