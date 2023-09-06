Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adete ulaştı.

Satışlar, geçtiğimiz aylara oranla hız kesse de tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı otomotiv satışı yapılmış oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8, otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi.

Otomotiv satışlarının hız kesmesinde, yüksek fiyatların yanı sıra finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve otomobilin "yatırım aracı" cazibesini kaybetmesi etkili oldu.

