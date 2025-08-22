TAG Otoyolunda Can Pazarı

Adana’nın Sarıçam ilçesi yakınlarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen kazada bir yaya yaşamını yitirdi.

Yabancı Plakalı Tır Çarptı

96 AG 773 İran plakalı tırın sürücüsü K.D, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Tır sürücüsü K.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.