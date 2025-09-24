Olay, TAG Otoyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tekstil yüklü tır, seyir halindeyken dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tırın arka kısmını sardı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında TAG Otoyolu’nun ilgili şeridinde trafik kısa süreli olarak durduruldu. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

Yangının ardından tırın dorsesi ve içerisindeki tekstil ürünleri yandı. Araç büyük oranda hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.