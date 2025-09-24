Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 21 Eylül'de sona ermesinin planlandığını ancak Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Safi Arpaguş'un talimatlarıyla sürenin uzatıldığını açıkladı.

"Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu süreyi 30 Eylül'e kadar uzattık. İlk defa kayıt yapmak isteyenlerin başvurularını almayacağız. Sadece önceden kaydı olan vatandaşlarımızın güncelleme işlemlerini alacağız." dedi.

Bircan, gelecek yıl düzenlenecek hac organizasyonuna ilişkin altyapı hizmetlerini büyük oranda tamamladıklarını ifade etti.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 2026 hac organizasyonu sürecini başlattığını anımsatan Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde uyardı.

Bircan, hac kurasının ekimde noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisini vererek "Kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz" açıklamasında bulundu.