Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Bahar’dan 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Demet Evgar’ın başrolde olduğu dizi, yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Önceki Bölümde Neler Olmuştu?

Bahar, Naz’ın hamileliğini öğrenince Evren’le ilişkisini bitirmek ister.

Evren ise Bahar’dan vazgeçmeye hiç yanaşmaz.

Harun’un baskısı ve hastanedeki kritik vaka Bahar’ın hem doktor hem de kadın olarak gücünü yeniden keşfetmesine yol açar.

Ancak Bahar, Seren ve Aziz Uras’ın boşanma kararıyla sarsılır.

Harun'un yaptığı hamle, Bahar'ın geçmişiyle ilgili büyük bir gerçeği ortaya çıkarır.

Dizinin Konusu

Ani hastalığıyla birlikte ailesindeki dengeleri altüst eden Bahar, hem eşi Timur’un gerçek yüzüyle karşılaşır hem de Evren’in varlığıyla hayatını yeniden inşa etmeye çalışır. Trajikomik olaylarla ilerleyen bu süreç, izleyiciye umut ve yaşam enerjisi aşılıyor.

Oyuncu Kadrosu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Büşra Pekin, Elçin Afacan, Nihal Yalçın ve Nizam Namidar.