Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan'da uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, tefecilik ve yağma suçlarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 15 adet POS cihazı, çok sayıda senet, tapu sözleşmeleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında tefecilik, yağma, suçtan elde edilen mal varlığıyla ilgili usulsüzlük gibi suçlamalarla işlem başlatıldı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.