Maç Detayları

Tarih: 24 Eylül 2025 Çarşamba

Saat: 22.00 (TSİ)

Stad: Maksimir Stadyumu – Hırvatistan

Hakem: Jerome Brisard (Fransa)

Yayın: TRT 1 – Canlı

Dinamo Zagreb Muhtemel 11’i

Nevistic – Valincic, Theophile, McKenna, Goda – Ljubicic, Misic, Lisica – Stojkovic, Hoxha – Beljo

Fenerbahçe Muhtemel 11’i

Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown – İsmail, Fred – Asensio, Szymanski, Kerem – En Nesyri

Tedesco’nun öğrencileri, Avrupa Ligi’nin ilk maçında güçlü rakibi karşısında hem moral bulmak hem de grupta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.