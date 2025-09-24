Zagreb Kpk 2

Maç Detayları

  • Tarih: 24 Eylül 2025 Çarşamba

  • Saat: 22.00 (TSİ)

  • Stad: Maksimir Stadyumu – Hırvatistan

  • Hakem: Jerome Brisard (Fransa)

  • Yayın: TRT 1 – Canlı

Dinamo Zagreb Muhtemel 11’i

Nevistic – Valincic, Theophile, McKenna, Goda – Ljubicic, Misic, Lisica – Stojkovic, Hoxha – Beljo

Fbavrupa

Fenerbahçe Muhtemel 11’i

Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown – İsmail, Fred – Asensio, Szymanski, Kerem – En Nesyri

Tedesco’nun öğrencileri, Avrupa Ligi’nin ilk maçında güçlü rakibi karşısında hem moral bulmak hem de grupta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.