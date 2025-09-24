Maç Detayları
-
Tarih: 24 Eylül 2025 Çarşamba
-
Saat: 22.00 (TSİ)
-
Stad: Maksimir Stadyumu – Hırvatistan
-
Hakem: Jerome Brisard (Fransa)
-
Yayın: TRT 1 – Canlı
Dinamo Zagreb Muhtemel 11’i
Nevistic – Valincic, Theophile, McKenna, Goda – Ljubicic, Misic, Lisica – Stojkovic, Hoxha – Beljo
Fenerbahçe Muhtemel 11’i
Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown – İsmail, Fred – Asensio, Szymanski, Kerem – En Nesyri
Tedesco’nun öğrencileri, Avrupa Ligi’nin ilk maçında güçlü rakibi karşısında hem moral bulmak hem de grupta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak.