Bu kapsamda Elbistan’a bağlı Çıtlık Mahallesi’nde uzun süredir stabilize olarak kullanılan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 5 kilometrelik yol, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca sathi asfalt ile buluşturuldu.

Maraş Bş Elbi̇stan Çitlik Yol (3)

Ekiplerce yürütülen kazı, dolgu ve zemin iyileştirme işlemlerinin ardından yol, sathi asfaltla kaplanarak hem dayanıklılığı hem de sürüş konforu artırıldı.

Maraş Bş Elbi̇stan Çitlik Yol (2)-1

Yıllardır beklenen çalışmanın Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile hayata geçirildiğini belirten Çıtlık Mahalle Muhtarı Mahmut Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Maraş Bş Elbi̇stan Çitlik Yol (1)

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Bey’e buradan çok teşekkür ediyorum. Asfalt talebimiz vardı ve kendisi bizlere çok hızlı bir biçimde yardımcı oldu. Yolumuz dört dörtlük şekilde yapıldı. Fırat Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.