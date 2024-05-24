İngiltere'deki Oxford Üniversitesinin İsrail ile bağlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes talebiyle rektörlük binasında başlatılan oturma eylemine müdahale eden polis 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

Filistin için Oxford Eylemi isimli öğrenci grubundan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler üniversitenin rektörlük binasında oturma eylemi başlattı.

Hiçbir engelle karşılaşmadan binaya girerek yapılan oturma eyleminde rektör yardımcısıyla görüşmek isteyen öğrenciler, rektör yardımcısının okula polis çağırıp binayı boşaltma kararı verdiğini açıkladı.

Bina içindeki öğrenciler gözaltına alınırken telefonlarına da el kondu. Gözaltı haberi üzerine rektörlük binasının dışında da eylem başladı.