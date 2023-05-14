Türkiye'de bugün seçim heyecanı yaşanıyor.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek.

Güzel görüntüler çıktı

Sabah 08.00'da başlayan oy verme işlemiyle birlikte yurt genelinde ilginç anlar da yaşandı.

Özellikle kıyafet tercihleriyle ilgi çeken seçmenler, seçimlere renk kattı.