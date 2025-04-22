Kahramanmaraş’ta eğitime farklı bir boyut kazandıran Kahramanmaraş Özel Beyza Koleji Boğaziçi Kampüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliklerde öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle bayram coşkusunu sahneye taşıdı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yer aldığı programda şiir dinletileri, dans gösterileri, marşlar ve şarkılar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, Beyza Koleji yetkilileri, çocukların milli bayramlara duydukları aidiyeti güçlendiren bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.