Okul bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Özel Kipaş Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi Müdiresi Serap Aktaş öğrencileri kutlayarak şunları söyledi.

Ardından Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kipaş Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar da öğrencilere gelecekteki hayatlarında başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.

Son olarak kürsüye gelen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz Kipaş’ın bir eğitim kurumu olmaktan çok daha öte bir oluşum olduğuna dikkat çekti.

Lise öğrencileri isimlerine özel hazırlanan manilerle tek tek sahneye çağrıldı ve mezuniyet belgeleri öğretmenleri tarafından verildi.

Daha sonra mezun öğrenciler hep birlikte kep fırlatarak. Hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul bahçesinde kesilen mezuniyet pastasının ardından program sona erdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt