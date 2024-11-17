Her yıl 17 Kasım’da kutlanan Dünya Prematüre Günü, prematüre doğan bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. 37. gebelik haftasından önce gerçekleşen doğumlar prematüre doğum olarak tanımlanırken, bu özel gün, erken doğum nedenleri ve prematüre bebeklerin bakımına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Özel Markasi Hastanesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prematüre doğumların zorluklarını ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, hastane personeli ve prematüre bebek aileleri bir araya geldi.

Etkinlikte özel bir pasta kesilirken, hazırlanan şekerler ve ikramlar prematüre bebeklerin ailelerine sunuldu. Aileler, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Özel Markasi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Yayla, prematüre doğumların ciddiyetine vurgu yaparak, “Prematüre doğumlarla ilgili farkındalığı artırmayı ve ailelerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Toplumumuzda bu konuda daha fazla duyarlılık oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz,” dedi.

Etkinlik, hem ailelere moral hem de prematüre doğumlara dair önemli farkındalık yarattı.