İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve İtalya’nın Otranto kentinden 30 Eylül’de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu' nun, beraberindeki 10 gemiyle seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Vicdan gemisinin, abluka altındaki Gazze'ye doğru mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramış yolculuk kesintiye uğramıştı. Gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze’ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze’ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail’in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu’na bağlı son gemi olan Marinette de baskın düzenlenerek alıkonuldu.

Vicdan gemisi ve beraberindeki filonun Gazze’ye doğru yolculuğu, ablukanın yarattığı karanlıkta bir umut ışığı olarak görülüyor. İnsan hakları savunucuları ve aktivistler, bu seferin sadece yardım götürmekle kalmayıp, aynı zamanda dünyaya Gazze’de yaşananları anlatmak ve ses olmak amacı taşıdığını vurguluyor. Uluslararası toplumda dayanışma ve adalet çağrısının yükseldiği bu süreç, bölgedeki umutların yeniden yeşermesine katkı sağlıyor.