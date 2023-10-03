6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan dayanışma ruhu ve Kahramanmaraş’a destekleri için tüm şehirleri temsilen milletvekillerine gönderilen kutularda siyasi malzeme çıkarmaya çalışan CHP Milletvekili Ali Öztunç’a sosyal medyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Mehmet Çek yaptığı paylaşımda; “TBMM`nin 81 ilden, 600 Milletvekiline bir mektup kaleme alınıyor. Mektupta yaşanan 6 Şubat depreminde gösterilen büyük dayanışmaya vurguyla özetle "..Vefakar Milletimiz, yekvücut olarak yanımızda oldu 6 Şubat depreminde. Başka türlü nasıl sarabilirdik yaralarımızı, nasıl hafifletebilirdik acılarımızı ülkemizin dört bir yanından gönlü ve bedeniyle tüm Milletimiz yanımıza akmasaydı… Kadim şehrimizden binlerce teşekkür ve minnetle.." deniyor ve mektubun içine konulduğu pakete Kahramanmaraş esnafından armağan naçizane iki ceviz, bir parça tarhana, kırmızı biber filan konuyor. Hepsi bu. Allah aşkına, bu kadar duygusal, ince ve minnet dolu bir davranış siyasete meze edilecek, istismar edilecek bir şey mi? Yapmayın!”

Buyursunlar Kendileri Yardımcı Olsunlar

Sosyal medyadan bazı kullanıcılar ise tepkilerini; “Her fırsatı kötü siyasetlerine alet etmeden durmazlar. Hediye iade edilmez. Madem bu kadar hassaslar buyursunlar ihtiyaç sahibi depremzedelere el birliğiyle yardımcı olsunlar. Ali Öztunç beyden bunlar memleketimin markaları diye dağıtmasını beklerdik” ifadeleriyle gösterdiler.