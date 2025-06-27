Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada bir panelvan araç devrildikten sonra alev aldı. Edinilen bilgilere göre, Kırbaşı Mahallesi yakınlarında henüz plakası ve kimliği belirlenemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı ve devrildi. Kaza sonrası araç bir anda alev aldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araç sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Eyüp Sabri D. (16) ise sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.