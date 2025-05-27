İddalara göre; Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da olduğu öğrenildi. El konulan mallar arasında ise 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve 1 villa olduğu tespit edildi.

Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul merkezli olarak başlatılan geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, Türkiye'nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından Papara Elektronik Para A.Ş. hedef alındı. Soruşturma kapsamında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saat 05.00’te yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Papara, Yasa Dışı Bahis Paralarının Transferinde Kullanıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Papara sistemleri üzerinden açılan 26.012 hesap, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldı. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı gelirlerin, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 farklı kripto para cüzdanına yönlendirilerek aklandığı belirlendi.

Yapılan tespitlerde, bu kripto cüzdanlardan en az 5’inin, yasa dışı bahis örgütleriyle bağlantılı olduğu ve Papara’nın bu süreçte sistematik olarak kullanıldığı ifade edildi.

Papara’ya Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis suçlarına finansal altyapı sağladığı ve bu suçların işlenmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Şirketin faaliyetlerinin ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papara’ya kayyum olarak atandı.

8 Şirkete El Konuldu, Mal Varlıklarına Tedbir Uygulandı

Soruşturma çerçevesinde Papara ile ilişkili olduğu belirlenen başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete, ayrıca 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villa gibi birçok mal varlığına el koyma kararı uygulandı.

Papara Soruşturmasında Son Durum

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında arama ve dijital incelemeler devam ediyor. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı doğrultusunda el konulan tüm şirketlere kayyum atanmış durumda.