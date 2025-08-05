Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen araç yangını, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içerisinde park halinde bulunan bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, araç sahiplerine park halindeki araçlarda oluşabilecek risklere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.