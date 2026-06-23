Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araçta iki gencin ölü bulunması üzüntüye neden oldu. Olay, Akpınar köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede park halinde bulunan 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta iki kişinin hareketsiz şekilde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin araç içerisinde yaptığı incelemede iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişilerin 22 yaşındaki Cansu Zengin ile 23 yaşındaki Ufuk Erdoğan olduğu öğrenildi.

Ölüm Nedeni Otopsi Sonrasında Belli Olacak

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, araçta ve çevrede detaylı araştırma yapıldığı öğrenildi.

İki gencin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve bölgede yaşayan vatandaşları yasa boğdu.