Kahramanmaraş’ta park halindeyken alev alan bir otomobil, kısa sürede küle döndü. Yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olay bölgesinde panik yaşandı.

Olay, Onikişubat ilçesi KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kongre merkezi önünde park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak tüm çabalara rağmen araç tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaşananlar çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.