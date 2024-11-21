Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla kent estetiğini koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız verdi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmaları dikkat çekti. Park, Bahçe ve Mesire alanlarında yürütülen bu çalışmalarla hem estetik bir görünüm kazandırılıyor hem de vatandaşlar için temiz, doğayla iç içe yaşam alanları oluşturuluyor. Belediye, bu çalışmalarla çevre kirliliğini azaltmayı ve doğal güzellikleri korumayı hedefliyor. Ayrıca, kışa hazırlıkların devam ettiği ve yeşil alanların bakımının süreceği bildirildi.