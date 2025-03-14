Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 2 çocuk babası Ahmet Taştan, reklamcılık yaptığı iş yerinin önüne park edilen otomobili gördü.

Akşama kadar bekleyen Taştan, gelen olmayınca aracın camında yazlı olan telefon numarasını arayarak malzeme indirecekleri için aracı dükkanın önünden kaldırmalarını istedi.

TARAFLARI ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Telefondaki kişi ile Ahmet Taştan bir süre tartıştı.

Aracın yanına gelen sürücü ve yanındakiler ile Ahmet Taştan arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar tartışmayı sonlandırdı.

İFTARDAN SONRA TEKRAR ÇAĞIRDI

Evinde yaptığı iftar sonrası kendisini arayan kişi, Ahmet Taştan'ı konuşmak istediğini belirterek iş yerinin önüne çağırdı.

Otomobilinden inen Taştan, gündüz tartıştığı gencin yanına gitti.

İKİ KİŞİ TEKME, TOKATLARLA SALDIRDI

Konuşmaya başladıkları sırada arkasından gelen kişi Ahmet Taştan'ın üzerine atlayarak yere düşürdükten sonra iki kişi tekme tokat vurmaya başladı.

3-4 kişi de etrafta önlem alıp ayırmaya gelenlere izin vermedi.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST KALDILAR

Tedavisi tamamlanarak hastaneden evine gelen Ahmet Taştan, kendisini döven kişilerden şikayetçi oldu.

Olaya karışanlar, polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"SAKIN BURAYA GELME, PUSU KURMUŞLAR"

Telefonda başlayan tartışmanın iş yeri önünde de devam ettiğin belirten Taştan, şunları söyledi:

Dükkanımın önünde bir araba vardı. Saat 17.00 olduğu halde gelip almadılar. Ben de aracın camında yazan numarayı arayarak malzeme indireceğimizi ve aracı çekmelerini istedim. O da bana telefonda 'Babanızın yeri mi?' dedi. 'Malzeme indireceğiz arabanız engel oluyor' dedim. İsmini bilmediğim şahıs 10 dakika sonra yanıma geldi, tartışmaya devam ettik.



Bana vurmaya çalıştı ama onu itekledim. Çevredekiler araya girdi, ayrılıp uzaklaştık. Eve geldim, iftarımı ettim. O sırada bir telefon geldi. Arayan kişi, 'Kardeş gel seninle konuşacağız' dedi. Numaranın onlara ait olduğunu anladım, 'tamam geliyorum' dedim. Giderken bizim yanımızdaki fırında çalışan arkadaş beni cep telefonu ile arayıp, 'Sakın buraya gelme. Pusu kurmuşlar, seni dövecekler' diye uyardı. Ben konuşacağız düşüncesi ile söylediği yere gittim.

"YAZIK GÜNAH BEN ESNAFIM"

Taştan, şikayetçi olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: