Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.'nin yanına yaklaşarak tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da parkta oturanlara silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı



2 yaralının durumu ağır

Yaralılardan Ulaş E.'nin göğüs ve sırt kısmından, Mustafa Ç.'nin ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışma başlattı.