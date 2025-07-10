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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Pazarcık ilçesi Yumaklıcerit Mahallesi’nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan adli arama sonucunda uyuşturucu madde ve bitkileri ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonda: 3.850 gram Skunk,, 2.109 kök skunk bitkisi, 410 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

S.K. (48), A.Ü. (28), M.Ü. (32) ve E.K. (17) isimli 4 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.