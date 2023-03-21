Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ilçede 1121 konut yıkılırken 661 konut için de acil yıkım kararı alındı.

Hasarlı yapılarla ilgili hak sahiplerine yıkım tebligatları ulaştırılırken yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

İlçede ve kırsalda yıkılan ve acil yıkılması gereken konutların enkazının yüzde 35'i kaldırıldı.

Kırıkkale İl AFAD Müdürü Tayfun Temur Pazarcık merkezde yıkımların yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığını ifade etti.