Yerleşim yerlerinin altyapıdan ulaşıma, üstyapıya tüm alanlarda ihtiyacını karşılamak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın da içmesuyu sorununu çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek ‘Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi’ projesinde ilk kazma vuruluyor. 300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projenin temel atma töreni, 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.30’da Pazarcık Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Pazarcık’a; 12 kilometre isale hattı, 2 adet içmesuyu deposu ve 1 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, temel atma programına tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğunu belirtti.