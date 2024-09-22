Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.