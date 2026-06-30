Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman askerin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve bugün şehit olduğu bildirildi. Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına da yer verildi.

Bakan Güler mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in vefatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizi derin üzüntüye sevk etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.