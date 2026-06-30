Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesinde yaşanan iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür etti. Depremin merkez üssü La Guaira kentinde görev yapan Türk ekibini ziyaret eden Gil, Türkiye'nin zor günlerde gösterdiği dayanışmanın büyük anlam taşıdığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Halkına Minnettarız"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gil, Türkiye'nin hızlı desteğine dikkat çekerek, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da görev yapan tüm ekibe, böylesine büyük bir felaket sırasında yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Hakan Fidan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Gil, Türkiye'den gönderilen arama kurtarma ekipleri ve teknik ekipmanın çalışmalar için büyük önem taşıdığını söyledi.

Gil, sağlanan desteğin koordinasyonu konusunda Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, yapılan yardımlar için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Yeni Yardımları da Bekliyoruz"

Türkiye'den ilave yardım desteğinin de yolda olduğunu açıklayan Gil, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yardımların geleceği bilgisini aldık. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Yaşanan bu felaket, Türkiye ile Venezuela'nın kardeş iki ülke olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Deprem bölgesinde Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, afet sonrası arama, kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinin koordinasyon içinde devam ettiği bildirildi.