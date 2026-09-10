Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, FETÖ üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan bazı şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Eylül'de Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli teknenin Datça ilçesi açıklarında, uluslararası sulara yakın bir bölgede bulunduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla durdurulan teknede 9 FETÖ mensubu, 2 çocuk ve tekne kaptanı yakalandı. Operasyon kapsamında koruma altına alınan 2 çocuk, aile yakınlarına teslim edildi.

Teknede Servet Değerinde Döviz ve Sahte Kimlikler Çıktı

Emniyetteki sorguları tamamlanan meslekten ihraç edilmiş özel okul öğretmeni, işçi, tekniker, yurt müdürü ve zabit katibinden oluşan 9 FETÖ zanlısı ile tekne kaptanı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin kaçış planında kullandığı "Peter Pan" isimli tekneye adli makamlarca el konulurken, aramada ele geçirilenler dikkat çekti:

40 bin 80 avro nakit para

200 dolar

4 bin 752 Türk lirası

3 adet sahte Belçika kimliği

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor.