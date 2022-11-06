MSB açıklamasında "Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınanların iftiraları Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) işlemez." ifadelerine yer verildi.

Bu alçak ifadelere karşı Milli Savunma Bakanlığından (MSB) anlamlı bir paylaşım geldi.

"MEHMETÇİĞE ASİL MİLLETİMİZİN SEVGİSİ VE DUASI YETER"

"Mehmetçik demek; ben demek, sen demek, biz demek. Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK'ya işlemez. Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter."

HALEPÇE FOTOĞRAFLI REZİL PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin provokasyonları hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde köşeye sıkışan terör örgütü tarafından ortaya atılan, TTB'nin adı skandallarla dolu sözde başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu tarafından desteklenen 'kimyasal silah' iftirası üzerinden kendisine rol devşiren HDPKK sokakları kaşıma niyetinde.

Terör iltisaklı oluşumun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Silopi ve Taksim'de gösteri yapacağı duyuruldu.

HDPKK'nın rezil paylaşımında Halepçe katliamında çekilen fotoğraflarının yer alması ise sahnelenen kirli provokasyonu bir kez daha gözler önüne serdi.