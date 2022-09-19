Kahraman Mehmetçik, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, 18 Eylül tarihinde PKK terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda karakolda görevli olan Ulş. Söz. Er İsmet Aybek, şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain saldırıyı karşılıksız bırakmadı.

17 terörist öldürüldü

Karşılık operasyonu düzenley5en Türk askeri, terör örgütlerine ait 80'e yakın hefedi imha ederken, 17 teröristin ise leşini çıkardı.

Bir diğer yandan güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu.