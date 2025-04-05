Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden teröristler, bu mahallelere dair 1 Nisan'da imzalanan yeni anlaşma gereği Fırat'ın doğusuna çekiliyor.

Yaklaşık 250 teröristi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan ilk konvoy, Halep'ten ayrıldı. Konvoyda üzerine ağır silah yerleştirilmiş askeri araçlar ve içinde silah veya mühimmat olduğu düşünülen brandalı bir kamyon yer aldı.

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı.