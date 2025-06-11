Tüm Şehir – İl Plaka numaraları – Plaka Kodları aşağıda 01’den 81’e kadar sırasıyla listelenmiştir. Plaka kodları sayfamızda; hangi plaka neresi? Hangi şehre ait? Plaka nerenin? Öğrenebilirsiniz. 81 ilimizin plakasını bulabilirsiniz. 2025 güncel plaka kodları. İşte illerin plakası:
|01 Nerenin Plakası
|Adana
|02 Nerenin Plakası
|Adıyaman
|03 Nerenin Plakası
|Afyon
|04 Nerenin Plakası
|Ağrı
|05 Nerenin Plakası
|Amasya
|06 Nerenin Plakası
|Ankara
|07 Nerenin Plakası
|Antalya
|08 Nerenin Plakası
|Artvin
|09 Nerenin Plakası
|Aydın
|10 Nerenin Plakası
|Balıkesir
|11 Nerenin Plakası
|Bilecik
|12 Nerenin Plakası
|Bingöl
|13 Nerenin Plakası
|Bitlis
|14 Nerenin Plakası
|Bolu
|15 Nerenin Plakası
|Burdur
|16 Nerenin Plakası
|Bursa
|17 Nerenin Plakası
|Çanakkale
|18 Nerenin Plakası
|Çankırı
|19 Nerenin Plakası
|Çorum
|20 Nerenin Plakası
|Denizli
|21 Nerenin Plakası
|Diyarbakır
|22 Nerenin Plakası
|Edirne
|23 Nerenin Plakası
|Elazığ
|24 Nerenin Plakası
|Erzincan
|25 Nerenin Plakası
|Erzurum
|26 Nerenin Plakası
|Eskişehir
|27 Nerenin Plakası
|Gaziantep
|28 Nerenin Plakası
|Giresun
|29 Nerenin Plakası
|Gümüşhane
|30 Nerenin Plakası
|Hakkari
|31 Nerenin Plakası
|Hatay
|32 Nerenin Plakası
|Isparta
|33 Nerenin Plakası
|Mersin İçel
|34 Nerenin Plakası
|İstanbul
|35 Nerenin Plakası
|İzmir
|36 Nerenin Plakası
|Kars
|37 Nerenin Plakası
|Kastamonu
|38 Nerenin Plakası
|Kayseri
|39 Nerenin Plakası
|Kırklareli
|40 Nerenin Plakası
|Kırşehir
|41 Nerenin Plakası
|Kocaeli
|42 Nerenin Plakası
|Konya
|43 Nerenin Plakası
|Kütahya
|44 Nerenin Plakası
|Malatya
|45 Nerenin Plakası
|Manisa
|46 Nerenin Plakası
|Kahramanmaraş
|47 Nerenin Plakası
|Mardin
|48 Nerenin Plakası
|Muğla
|49 Nerenin Plakası
|Muş
|50 Nerenin Plakası
|Nevşehir
|51 Nerenin Plakası
|Niğde
|52 Nerenin Plakası
|Ordu
|53 Nerenin Plakası
|Rize
|54 Nerenin Plakası
|Sakarya
|55 Nerenin Plakası
|Samsun
|56 Nerenin Plakası
|Siirt
|57 Nerenin Plakası
|Sinop
|58 Nerenin Plakası
|Sivas
|59 Nerenin Plakası
|Tekirdağ
|60 Nerenin Plakası
|Tokat
|61 Nerenin Plakası
|Trabzon
|62 Nerenin Plakası
|Tunceli
|63 Nerenin Plakası
|Şanlıurfa
|64 Nerenin Plakası
|Uşak
|65 Nerenin Plakası
|Van
|66 Nerenin Plakası
|Yozgat
|67 Nerenin Plakası
|Zonguldak
|68 Nerenin Plakası
|Aksaray
|69 Nerenin Plakası
|Bayburt
|70 Nerenin Plakası
|Karaman
|71 Nerenin Plakası
|Kırıkkale
|72 Nerenin Plakası
|Batman
|73 Nerenin Plakası
|Şırnak
|74 Nerenin Plakası
|Bartın
|75 Nerenin Plakası
|Ardahan
|76 Nerenin Plakası
|Iğdır
|77 Nerenin Plakası
|Yalova
|78 Nerenin Plakası
|Karabük
|79 Nerenin Plakası
|Kilis
|80 Nerenin Plakası
|Osmaniye
|81 Nerenin Plakası
|Düzce