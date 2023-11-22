Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, lüks yaşantıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemdeydi.

Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde uçak hediye alması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Sosyal medyada uçak hediyesini gören kullanıcılar, 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' diye sormaya başladı.

MASAK harekete geçti

Yapılan MASAK incelemelerinde, fenomen çiftin vergi kaçırdığı belgelerle ortaya kondu.

Başlatılan geniş çaplı soruşturmada ise çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her gün yeni bir detay

Soruşturmanın başladığı ilk tarihten itibaren ise Dilan ve Engin Polat ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Mali müşavir yakalandı

Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

MASAK raporunun ardından şirkette toplandılar

İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Zümrüt Yerebakan,, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı.

MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.



"Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı"

Mali müşavir, itiraflarında şunları kaydetti:

Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı.



"Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı"

Mali müşavir Zümrüt Yerebakan, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade ederken şunları kaydetti:

Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler.

12 şüpheli tutuklu

Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün, itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti.

Ancak Gün’ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık, tahliye talebini reddetti.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.