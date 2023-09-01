Çorum'da A.D. yönetimindeki polis aracı devriye attığı sırada Mehmet Sefa P. yönetimindeki pikap ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan polis memurları A.D. ve A.Ç. ile kamyonette bulunan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın duyulmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.