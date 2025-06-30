Edinilen bilgilere göre, kaza Sümer Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, görev başındaki polis aracına çarptı. Çarpmanın ardından sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini tespit edebilmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yaralı polislerimize ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.