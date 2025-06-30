Kahramanmaraş’ta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, yol kenarında çıkan örtü yangınını fark ederek olası bir felaketin önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, yangının muhtemelen atılan bir sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangını fark eden polis memurları, yangının yakındaki tarım arazilerine ulaşmasını engellemek için hızlıca müdahalede bulundu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevrede büyük bir zarara yol açmadan söndürüldü. Polis ekiplerinin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde olası büyük bir facia önlenmiş oldu.

Yetkililer, vatandaşları özellikle yaz aylarında çevreye sigara izmariti ve benzeri yanıcı maddeleri atmama konusunda uyardı.