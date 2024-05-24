Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerini en ağır şekilde yaşayan 4 ilden birisi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş depremlerinde çok büyük acılar yaşandığını ve büyük yıkımlar meydana geldiğini hatırlatan Erbaş, depremin ilk günü bölgeye geldiklerini ve o büyük felaketi ilk anından itibaren gördüklerini ifade etti.

Erbaş daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Fırat Görgel ile depremin ardından normalleşme sürecine katkı sunmak adına görüş alışverişinde bulundu.

Erbaş ve beraberindekiler, ziyaretin ardından İl Müftülüğüne geçerek siyam ikizlerinide ziyaret ederek hasbihâllerde bulundu.

Ziyaretlerin sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş Abdulhamid Han Camii'nde cuma hutbesi irad etti.