Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Dulkadiroğlu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Çöle İnen Nur Kitap Okuma Yarışması”, gençlerin inançlarına, kültürel değerlerine ve tarihine olan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Bu önemli projeye 22 okuldan toplam 871 öğrenci katıldı. Bu büyük katılım, gençlerin bu tür değerli etkinliklere olan ilgisini ve duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarı final sınavlarının tamamlanmasının ardından, etkinliğin finali 27 Kasım’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılacak. Final sınavı sonrasında başarılı öğrenciler ödüllendirilecek.

Yarı final etkinliğinde bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, öğretmenlere, ailelere ve katılımcı gençlere teşekkür etti.

Başkan Akpınar, gençlerin inanç ve kültürel değerlerini daha yakından tanıma fırsatı sunan bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, gençlerin eğitimine ve manevi gelişimine katkı sağlamaya devam ederken, final heyecanı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.