Rusya İnsan Hakları Konseyi ile Moskova'da yaptığı bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik kapsamında askere alınan 77 bin kişinin muharip birimlerde yer aldığını, geri kalanının ise bölgesel savunma oluşumlarında görev yaptığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı son olarak, “Çıldırmadık, nükleer silahların ne olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelerden daha gelişmiş ve modern nükleer silahlara sahibiz. Ancak bu silahı bir jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz" dedi.