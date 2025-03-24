Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda minikler, hem tiyatro keyfi yaşadı hem de el becerilerini geliştirdikleri bir atölye çalışmasına katıldı.

Etkinliklerin ilk bölümünde sahnelenen “Pişekâr Kavuklu ile Ramazan Davulcusu” adlı tiyatro gösterisi, izleyen miniklere hem neşeli anlar yaşattı hem de Ramazan ayının geleneksel karakterlerini tanıttı.

Gösteriyle birlikte çocuklar, kültürel mirasımızın önemli figürlerini tanıma ve geçmişten günümüze uzanan değerlerle bağ kurma fırsatı buldu.

Tiyatro gösterisinin yanı sıra düzenlenen “Bez Çanta Boyama Atölyesi” ise çocukların yaratıcılığını ortaya koyduğu, eğlenceli ve öğretici bir etkinlik oldu.

Kendi tasarımlarını oluşturarak bez çantalarını boyayan minikler, hem el becerilerini geliştirdi hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirdi.

Ramazan ayı süresince hafta sonları düzenlenen tiyatro ve atölye programları yalnızca çocuklardan değil, ebeveynlerden de büyük takdir topladı.

Etkinliklere yoğun ilgi gösteren anne babalar, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayan organizasyonlar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.