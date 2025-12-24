Regaip Ne Demek, Anlamı Nedir?

Regaip kandili kelime anlamı olarak rağbet ve hibe edilen, birçok hediyenin takdim edildiği manayı taşır. Regaip ayrıca kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen, bol ve bereketli bağış anlamlarına gelen “ragibe” kelimesinin çoğuludur. Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regaib” denilmiştir.

Regaip Kandili Ne Zaman?

Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olması sebebiyle büyük bir manevi öneme sahiptir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandilinin Önemi Nedir?

Rahmet kapılarının açıldığı, duaların kabulüne vesile olan özel zamanlardan biri olarak görülen Regaip Kandili; kişinin kendini sorgulaması, geçmiş hatalar için tövbe etmesi ve manevi hayatına yeni bir başlangıç yapması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.