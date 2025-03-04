Şampiyonada Mehmet Karaca Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Batuhan Özdemir, Orhan Sehmeç ve Gamze Karakoç Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı ve milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Elde ettikleri başarılarla hem üniversitenin hem de Kahramanmaraş’ın gururu olan sporcular, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından makamda misafir edildi. Rektör Yasım, sporculara tebriklerini ileterek hediyeler takdim etti ve üniversitenin spor alanındaki başarılarını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

KSÜ Wushu Kung Fu Takımı, kazandıkları derecelerle üniversitenin ve şehrin adını ulusal arenada duyurmaya devam ediyor. Sporcuların, bu başarılarının gelecekteki turnuvalar için de motivasyon kaynağı olacağı belirtiliyor.