Programa KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Ramazan, Birlik ve Kardeşlik Ayıdır”

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mübarek Ramazan ayında üniversitemiz öğrencileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirirken aynı zamanda Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte hissetmemize vesile oluyor. Üniversitemiz sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda güçlü bağları ve dayanışma kültürüyle de ön plana çıkmaktadır. Bugün burada öğrencilerimizle bir araya gelmek, onların düşüncelerini, taleplerini doğrudan dinlemek bizler için çok kıymetli.”

Öğrencilerle Samimi Sohbet

İftarın ardından Rektör Yasım ve üniversite yöneticileri, üniversitemiz öğrencileriyle birebir sohbet etti. Rektör Yasım, öğrencilerle sadece akademik konuları değil, sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda da fikir alışverişinde bulunarak onların beklentilerine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Rektör Yasım, iftarın ardından öğrencilerle bir araya gelerek çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda geçen bu buluşma, öğrencilerin üniversiteye ilişkin görüş ve taleplerini doğrudan ifade etmelerine olanak sağladı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen bu etkinlik, üniversite yönetimi ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirdi ve birlik duygularını pekiştirdi.