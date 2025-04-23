Bilindiği üzere Birinci Cihan Harbi neticesinde kutsal vatan toprakları işgal edilmiş, istiklaline kast edilen Türk Milleti esaret altına alınmak istenmişti. Milletimizin iradesini temsil eden Meclis-i Meb’ûsan İstanbul’un da işgal edilmesiyle birlikte 11 Nisan 1920’de resmen kapatılmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte böyle bir süreçte, Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik etmek üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ardından Ankara’ya gelmişti. Atatürk, millettin iradesinden yoksun bir mücadelenin başarıya ulaşmasından endişeliydi. İşte bu nedenle Misak-ı Milli’yi kabul eden ve işgal güçlerinden kaçan son Osmanlı Meclis-i Meb’ûsan üyeleri ve yurdun dört bir köşesinden gelen milletin temsilcilerini Ankara’da topladı. İşte Büyük Millet Meclisi böyle bir ahvalde 23 Nisan 1920’de milletin dualarıyla faaliyetlerine başladı.

İşte bu meclistir ki, büyük halaskâr Mustafa Kemal’in önderliğinde Türk İstiklal Savaşı’na öncülük etti. Her türlü imkansızlığa, azim ve kararlılık, özveri ve fedâkarlıkla göğüs gerdi. Nihayetinde ordusu ve milletiyle bütünleşen Türk milleti, tarihin en destansı zaferlerinden birini gerçekleştirdi.

Demokrasimizin asli unsuru ve milli iradenin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıldır kutsal bir vazife olan yasama görevini yerine getirmektedir. Bu vesileyle kuruluşundan bu güne değin, ülkemizin kalkınması, her geçen gün kuvvetlenerek aydınlık yarınlara yürümesi adına görev yapan tüm parlamenterlerimizi hayırla yâd ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.”